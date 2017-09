Una dona ferida en ser atropellada al carrer Pere III de Figueres

La cruïlla on va ser embestida la víctima

Un dona de 31 anys veïna de Figueres va resultar ferida ahir al matí entre el carrer Pere III i l´avinguda Salvador Dalí quan creuava a l'alçada del pas de vianants. La víctima va ser traslladat a l´Hospital Comarcal de Figueres amb una lesió menys greu.

L´accident es va produir entre les nous i quarts de deu del matí a la part final del carrer Pere III amb intersecció amb l´avinguda Salvador Dalí, l´antiga NII.

Un turisme circulava pel carrer Pere III i s´incorporava a l´avinguda quan va embestir la víctima que creuava.

Al lloc s´hi van desplaçar una patrulla de la Guàrdia Urbana i una ambulància del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM).

La dona va resultar ferida menys greu amb una fractura a les cames i va ser trasllada a l´Hospital Comarcal de Figueres després de ser atesa pels serveis mèdics.

El punt on es va produir l´accident és sovint conflictiu perquè els vehicles que s´incorporen han de situar-se sobre el pas de vianants per tenir visibilitat. També és un punt on habitualment els vianants creuen l'avinguda.