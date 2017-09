Missions als búnquers i rutes a les jornades del patrimoni de Roses

L'Ajuntament de Roses ha programat una vintena d'activitats del sis al vuit d'octubre per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni. Les propostes són variades, des de simular missions a l'interior dels búnquers a les tradicionals visites guiades.

La visita als búnquers, «Missió Skape» se centra en una mena de prova. El Servei Secret d'Intel·ligència està reclutant els millors escapistes del món per dur a terme una missió secreta. Els participants tenen 40 minuts per sortir del búnquer del castell de la Trinitat fent servir la lògica, la cooperació i la comunicació. Amb ells hi haurà l'agent secreta Teriosa, MissTeriosa, que surpervisarà tot el procés.

Ca l'Anita, la Biblioteca o el cementiri municipal són altres espais on es portaran a terme activitats. Divendres, dissabte i diumenge hi haurà jornada de portes obertes a la Ciutadella i als búnquers del castell.