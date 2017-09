Roses aprova de nou el tràmit per a la cessió d'una finca d'un veí com a jardí públic

L´Ajuntament de Roses va aprovar per unanimitat al ple de dilluns un tràmit que ha de servir per poder acabar tancant la cessió per part d´un particular d´una finca davant de mar que es convertirà en un jardí públic. Des de fa quatre anys el veí intenta cedir-la però diversos entrebancs com l´anul·lació del POUM ho han retrassat.

A finals del 2016 es tornava a iniciar una tramitació que poc abans estava gairebé tancada. Però l´anul·lació per part del Suprem del POUM donant la raó a uns veïns en un litigi impedia acabar l´expedient.

La finca del Mas de les Figueres, propietat de Josep Oriol Martí, està situada a l´avinguda de Rhode 209-221, davant la platja de la Perola. Una part llinda amb l´avinguda i l´altre amb el carrer dels Pescadors. És del segle XVI i està inclosa a l´Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un Bé Cultural d'Interès Local que està condicionat a unes limitacions a l'hora de fer algunes gestions.

Abans de materialitzar-se la cessió s´ha de dividir la finca per crear dos terrenys independents i això requeria d´una modificació puntual del pla general. Del tràmit s´ha d´informar a diferents administracions. Ja s´havia fet però es va haver de tornar a tramitar amb la nova modificació del planejament perquè en anul·lar-se el POUM els tràmits fets ja no servien.

L´aprovació al ple de la modificació del planejament es va aprovar amb el vot de tots els regidors. Es va destacar el valor de la donació d´una finca singular i de gran valor i van lamentar la demora del procés.

La cessió també ha anat precedida de negociacions llargues amb el propietari, que posava algunes condicions, segons van explicar l'octubre de 2015 quan es va aprovar la primera modificació del planejament. Serà un espai obert tot el dia tant per a oci com de pas entre el carrer Pescadors i avinguda de Rhode. S'hi podrà fer un edifici com a màxim de 250 metres quadrats per a activitats culturals.