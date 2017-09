Empuriabrava oferirà descomptes de 2x1 un cap de setmana per celebrar els 50 anys

Castelló d'Empúries oferirà descomptes de fins a meitat de preu i 2x1 el cap de setmana del 6 al 8 d'octubre en allotjaments, restauració i activitats dins els actes de celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava. L'Ajuntament remarca que és una aposta per a la desestacionalització en la qual participa bona part del sector turístic.

L'Empuriabrava 50 oferirà la possibilitat de visitar la marina a uns preus especials durant el cap de setmana. Més de trenta empreses del sector participen en la proposta que ofereix cinquanta activitats.

Hi haurà descomptes en hotels i restaurants; en activitats esportives en equipaments com l'aeròdrom, el kàrting, el túnel del vent i activitats com el caiac o el surf.

Tota la comercialització de les activitats, menús i allotjament es realitzarà a través del web www.empuriabrava50.cat que disposa d'un motor de reserves i on en podrà accedir a tota l'oferta programada.

En allotjament hi haurà habitacions al 50% de descompte; en activitats d'oci i lleure el descompte serà del 25% o de 2x1; en restauració un 10% sobre el preu final; i les activitats culturals com visites a museus o rutes seran gratuïtes tant a Castelló com a Empuriabrava.

L'Ajuntament ha manifestat que Empuriabrava té una aposta clara per la desestacionalització i pel turisme familiar de qualitat i l'Empuriabrava 50 vol ser-ne un aparador aprofitant el 50è aniversari d'Empuriabrava.

Per la regidora de promoció econòmica, comerç i turisme, Elena Solana, «l'Empuriabrava 50 és una clara aposta per la desestacionalització turística i perquè la gent descobreixi les activitats que ofereix una marina única com Empuriabrava» on es poden portar a terme moltes activitats.

Segons l'alcalde, Salvi Güell, l'aniversari està molt present aquesta tardor per analitzar cap on ha d'anar una marina sostenible.