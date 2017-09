Un ferit en un xoc a la polèmica cruïlla de Navata a l´N-260 cap a Ordis i Borrassà

Una persona va resultar ferida menys greu i traslladada a l'hospital en un accident a l'N-260 al terme de Navata a la polèmica cruïlla que porta a Ordis i Borrassà on des de fa mesos els ajuntaments demanen millores. La via va resultar afectada amb retencions durant unes tres hores.

La col·lisió entre dos vehicles va passar al quilòmetre 46 de la carretera quan passaven setze minuts de les vuit del matí, segons informacions de Bombers.

Va ser un xoc entre dos cotxes a la cruïlla. Un dels ocupants va quedar atrapat i va haver ser excarcerat per part dels Bombers.

Un dels ocupants dels vehicles va ser atès pels serveis sanitaris al mateix lloc de l'accident i un segon amb pronòstic menys greu va ser traslladat a l'Hospital Comarcal de Figueres.

Al lloc dels fets, s'hi van desplaçar quatre dotacions de Bombers, a més d'unitats del SEM i patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Mentre s'atenia els ferits i es retiraven els vehicles es va restringir la circulació en un carril donant pas alternatiu. Això va generar retencions d'un quilòmetre.

Segons les dades del Servei Català de Trànsit la situació es va donar per normalitzada a un quart de dotze del migdia quan ja s'havien retirat tots els cotxes i atès els ferits.



Protestes a la cruïlla

El punt on es va produir l'accident és l'encreuament de l'N-260 amb la C-26 que porta a Ordis i Borrassà. És un punt on habitualment hi ha topades i on els municipis demanen que s'hi porti a terme una actuació de millora. Han portat a terme diverses protestes en els darrers mesos.