Grup de treball d´àmbit català

El Síndic de Greuges de Catalunya va reunir l'any passat per primera vegada tots els agents i administracions implicades d'alguna manera en la problemàtica del «top manta» amb l'objectiu de posar en comú les diferents experiències i coneixements per trobar una sol·lució. Roses és una de les poblacions catalanes que més pateix la problemàtica i va ser un dels municipis convidats a assitir a la trobada i que actualment forma part d'un grup de treball. «Tolerància zero» va ser la primera decisió que es va prendre apostant per una coordinació que vagi des de la investigació policial sobre l'origen, la presència policial als llocs de venda, l'atenció social dels manters i la conscienciació dels consumidors. Una quarantena de representants de la Generalitat, govern de l'Estat, ens locals, cossos policials i Port de Barcelona van ser presents a la primera trobada. Potseriorment es va crear un grup de treball més reduït que està integrat pels ajuntaments de Barcelona, Salou, Sitges i Roses, així com la Generalitat i el govern de l'Estat que han estat portant a terme reunions periòdiques.