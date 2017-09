La protectora d´animals de Figueres es nega a abandonar la ciutat

La Protectora d'Animals i Plantes de Figueres qualifica la futura gossera de «presó elèctrica» i s'oposa a la construcció de la nova protectora projectada a Pedret i Marzà en uns terrenys del Consell Comarcal a tocar del Centre de Tractament de Residus. «No marxarem de Figueres fins que un jutge ens la tanqui», diu el president de l'entitat, Alberto Márquez.

El dimarts el Consell Comarcal va aprovar definitivament el projecte per fer possible la nova gossera i l'Ajuntament de Figueres vol que sigui una realitat l'any vinent. Però des de la protectora s'alerta que en les futures instal·lacions es perdrà la figura del voluntari perquè passarà a ser gestionada per l'administració. A més, considera que els animals es veuran perjudicats per una menor socialització amb els humans ja que «sortiran a un pati a través d'una porta mecanitzada». Per Márquez, el terreny on es vol construir el nou centre «no reuneix els requisits de qualitat necessaris». La ubicació tampoc els agrada. La proximitat amb l'abocador és un greuge i ho atribueixen a una «manca de sensibilitat». L'actual protectora -situada al terme municipal de Figueres- té al seu càrrec 150 animals, entre gossos i gats, i el seu president matisa que la saturació només és referent a les races potencialment perilloses: «havíem arribat a tenir més de 200 animals, ara estem bé».

Actualment la protectora s'encarrega de la recollida d'animals de Girona i l'Alt Empordà, però si la construcció del nou edifici, amb un cost de 830.324,97 euros, tira endavant, el portaveu de l'associació assegura que continuaran amb la seva feina però atenent només Girona, Salt i Sarrià. Márquez també hi veu «interessos econòmics» i la intenció de reurbanitzar la finca de la gossera.

El portaveu de la protectora ha carregat durament contra l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, a qui ha acusat de desconèixer la realitat de la gossera i amenaça de declarar-la «enemiga dels animals de companyia».