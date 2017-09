Roses doblarà el reforç policial i demanarà vigilància privada contra el «top manta»

L'Ajuntament de Roses doblarà el reforç d'estiu de la Policia Local destinat a la vigilància del top manta i ha sol·licitat a la Generalitat la possibilitat de contractar agents de seguretat privada. La mesura s'ha decidit després que aquest estiu no es pogués comptar amb la col·laboració d'altres cossos policia com Mossos i Guàrdia Civil. Es vol garantir la pressió policia i de seguretat. A l'agost la xifra de top manta va superar els quatre-cents . L'Associació de Comerciants de Santa Margarida diu que el nombre de policies serà insuficient i prepara propostes.

L'alcaldessa, Montse Mindan, ha admès que aquest any s'ha notat que no s'ha comptat amb les altres policies per abordar la problemàtica. Per això, tot i que es van contractar sis policies interins durant sis mesos, «hem vist que no és suficient, hi havia dos cossos més que aquest any no hem tingut». Per això, segons va avançar al darrer ple municipal a preguntes d'altres formacions, al pressupost de l'any vinent hi haurà una proposta «d'incrementar els membres fins a dotze».



Seguretat privada

L'Ajuntament considera que la vigilància policia no pot ser menor i si no es disposa d'ajuda d'altres policies estan disposats a assumir-ho.

A banda dels agents de la Policia Local, Mindan va explicar que «s'ha adreçat una carta a la conselleria d'Interior de la Generalitat, en la qual se li proposa que poguem contractar quatre o cinc agents de seguretat privada» que «donarien reforç a les hores de vigilància de la Policia Local».

L'objectiu és mantenir la pressió, tot i que va admetre que són conscients que no seran cent per cent efectives.

El mateix opina el president de l'Associació de Comerciants, Ricardo Moraes. Creu que haurien de ser més de cinquanta agents i que s'hi han de sumar altres mesures.

El darrer estiu l'Ajuntament va posar en marxa el carril bici que pretenia ocupar el lloc on habitual se situen els venedors. Per Moraes ha tingut un bon ús i ha estat una bona mesura durant el dia. Al vespre, però, els manters el continuen ocupant. Segons el president de l'Associació, fins i tot hi ha hagut enfrontaments entre ciclistes i venedors.

Amb qui també s'han enfrontat els centenars de manters són amb la Policia Local. Un vídeo gravat per un veí de Santa Margarida que va tenir una àmplia difusió des de les xarxes socials va evidenciar la problemàtica quan els agents intenten comissar la mercaderia i els manters s'hi enfronten.

L'Associació treballa en propostes de mesures que espera treballar amb l'Ajuntament.

Roses ha estat anys lluitant contra la venda il·legal. Es un dels punts més conflictius a les comarques gironines. Aquest estiu n'hi ha hagut durant l'agost fins a quatre-cents.