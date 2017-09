Figueres fusionarà ciència i art amb un festival divulgatiu

Marta Felip a la presentació de la Science Needs You!

Marta Felip a la presentació de la Science Needs You! ajuntament de Figueres

Figueres repeteix com a seu de la divulgació científica. La ciutat ha tornat a ser l'escollida per a la segona edició del festival Science Needs You!, impulsat per l'Associació Catalana de Divulgació Científica (ACDIC) en una jornada que fusionarà cultura i ciència i que tindrà lloc el proper 28 d'octubre (amb activitats prèvies el 24 i el 26 d'octubre).

El festival, batejat sota el títol «Les fronteres de la biomedicina», vol presentar la ciència com a part integrant de la cultura, no com una realitat aïllada, sinó com un procés creatiu similar al d'altres disciplines humanes, especialment vinculada a l'art. Així, s'han programat a Figueres dues prèvies a la jornada.

La Casa Empordà acollirà l'exposició de fotografies Viatge a l'invisible, sobre microorganismes i éssers microscòpic que s'inaugurarà el dimarts 24 d'octubre a la Casa Empordà. El dijous 26 es presentarà el llibre Amb l'aigua al coll de l'escriptor, biòleg, i divulgador científic Daniel Arbós, on l'autor fa un retrat-denúncia de les teràpies alternatives i pseudociències que pretenen substituir la medicina. A més, el mateix 28 d'octubre al Teatre Jardí s'estrenarà el muntatge de dansa contemporània Ballarins Minimals, coincidint amb l'estrena del festival.

La Science Needs You!, programada en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), està adreçada a tots els públics i l'accés serà gratuït. El president de l'ACDIC, Carlos F. Sopuerta, ha destacat la rellevància de la investigació i l'impacte social i econòmic en la societat: «Tenim el problema que la ciència es percep com a quelcom apartat i llunyà i nosaltres pensem que és part de la cultura».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha posat de manifest el compromís de la ciutat amb la jornada divulgativa i ha defensat la consolidació de la Science Needs You! «com a esdeveniment de referència al territori i també a la Catalunya Nord». De fet, la voluntat de l'Associació és que l'esdeveniment sigui itinerant i dur-lo a altres punts de la geografia catalana.



Autoritats investigadores

L'esdeveniment comptarà amb la participació dels principals investigadors catalans en aquest camp: Anna Veiga, Ramon Brugada i Bonaventura Clotet. El Teatre Jardí acollirà les conferències que giraran al voltant de les cèl·lules mare i la medicina regenerativa; els avenços científics en la mort sobtada cardíaca; la sida; la relació entre les matemàtiques i les ciències de la salut i es tancarà amb una observació astronòmica a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà.