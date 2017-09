L'Estat comença els treballs a Roses per a l'enderroc de l'antiga depuradora de marisc

L'Estat ha començat els treballs per executar l'enderroc de l'antiga depuradora de marisc de roses. Des de fa set anys quan va tancar s'espera que es retiri de primera línia de mar aquesta infraestructura que actualment està en molt mal estat. Els treballs comencen retirant runa i materials interiors. Posteriorment és traurà el material contaminant, l'amiant, per començar en dos mesos l'enderroc dels edificis. L'Ajuntament espera demanar una futura concessió de l'espai.

Tal com estava previst, el Servei Provincial de Costes ha començat a fer efectiu el projecte per a la retirada de la vella infraestructura. S'estan portant a terme els treballs previs que consisteixen a treure els residus, runa i altres materials que s'acumulen a l'espai.

Des de fa anys en desús, ha anat patint una important degradació i a l'interior hi accedien persones. Això ha fet que hagi anat amuntegant moltes deixalles.

En un parell de setmanes haurien d'estar enllestits aquests treballs per procedir a les tasques per treure el material contaminant.

El projecte d'enderroc s'executarà gradualment.

La primera fase plantejada consistiria en la demolició dels edificis de la planta baixa (magatzems, zona de comandament i zona de depuració de marisc i manipulació).

Una vegada s'hagi retirat l'amiant que hi ha a les instal·lacions s'acabarien la resta d'enderrocs a l'edifici principal.

Els treballs pròpiament d'enderroc es calcula que podrien començar en un parell de mesos i la totalitat del projecte té un termini d'execució de quatre mesos.

Una vegada executats, l'haurà alliberat un solar de 3.500 metres quadrats a primera línia de mar.

Per a l'Ajuntament suposa tancar una llarga reivindicació per acabar amb la mala imatge que generen actualment els edificis, sobretot des de la badia. A més, l'entrada de persones al recinte consideren que suposava un risc.



Un mirador, el primer projecte

Una vegada enderrocat, hi ha una partida destinada a una fase final de condicionament i neteja del solar perquè s'hi pugui transitar.

Es preveu també la possibilitat de realitzar un mirador amb bancs i un accés de baixada a la parcel·la mitjançant escales, que s'ha sotmès a la valoració de l'Ajuntament per trobar la solució més idònia per a l'espai.

La depuradora de marisc es va ubicar a peu del penya-segat a la carretera del Far. A tocar hi ha el castell de la Trinitat i el far.

Va funcionar durant anys una empresa de marisc que es va veure obligada a traslladar-se quan es va acabar la concessió i no se li va renovar. Durant anys la seva ubicació va generar debat a la població. Finalment s'ha ubicat al port pesquer, on està pendent d'una ampliació.

L'Ajuntament espera demanar la concessió de l'espai, on en un futur espera desenvolupar algun projecte turístic. S'han posat sobre la taula idees com piscines d'aigua salada.