El menjador social de Figueres obre a les nits per acollir indigents

«Demà t'hi podries trobar tu», és la consigna que impera en el menjador social de Figueres, ubicat al Local Social Joaquim Vallmajó. Ara, al servei d'àpats, s'hi ha afegit l'acollida nocturna per a sense sostre i transeünts. Tant els monitors com els beneficiaris són conscients de la incertesa del futur i, que d'un dia per altre, qualsevol pot patir problemes econòmics.

L'Ajuntament de Figueres ofereix la nova prestació amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana que, des del dilluns 25, és l'encarregada d'informar les persones que dormen al carrer que poden passar la nit al Local Social de la ciutat. El centre està habilitat amb llits plegables des de les 23h fins les 7h del matí i allà hi poden pernoctar, dutxar-se i disposar de begudes calentes per esmorzar. De moment el consistori només té a disposició sis llits que s'instal·len a la sala del menjador social.



Baixada de temperatures

La iniciativa s'ha estrenat enguany i des de l'Ajuntament no es concreta fins quan serà operatiu. «No ens hem plantejat el final, dependrà de com es desenvolupi en els propers mesos. Si a l'hivern no té èxit, no té sentit que tingui continuïtat a l'estiu», ha explicat la regidora de Serveis Socials, Dolors Pujol. El servei s'ha posat en funcionament coincidint amb la baixada de temperatures nocturna durant els mesos de tardor i hivern.

Ara per ara, l'Ajuntament està a l'espera de la rebuda que tingui i en els mesos d'hivern es replantejaria l'opció d'obrir més aviat. «Està previst ampliar el nombre de places si fos necessari». Els agents de la Guàrdia Urbana són els que traslladaran les persones sense sostre «sempre i quan vulguin anar fins a les dependències del Centre Social».



Menús solidaris

Amanida, arròs amb salsa de tomàquet, pollastre rostit i iogurt natural de postres. Els beneficiaris del menjador social poden triar entre diverses opcions, però aquest és el menú que va escollir en Joan aquest dijous. «Des de fa 9 anys vinc cada dia a dinar i a la nit sopo amb el menjar que em donen a Càritas», explica. Cuiner de professió, amb un peu a Catalunya i un altre a França ha tributat la Seguretat Social de tots dos països, però ara es troba sense feina i a l'espera de cobrar la jubilació, li queden tres anys pels 65. «Cobro 325 euros al mes i visc en un habitatge que m'ha facilitat una ONG», diu. A la sala no s'hi arriben a concentrar més d'una desena de persones alhora, hi treballen tres monitors amb torns rotatius i compten amb la col·laboració d'una persona que ha de fer Treballs en Benefici de la comunitat.

El Local Social té capacitat per oferir, com a màxim, prop d'un centenar d'àpats diaris: 45 menús per dinar i 45 més per sopar, una quantitat que pot ser inferior depenent de les sol·licituds que registrin el dia abans. El centre compta també amb servei de bugaderia i dutxes.



Dormir al carrer, prohibit

El novembre passat l'Ajuntament va aprovar l'ordenança de civisme amb la que es volia frenar la presència de pidolaires. El document prohibeix dormir en espais públics, oferir serveis als conductors, assetjar els ciutadans o la mendicitat amb menors.

La prohibició arribava per combatre «la mendicitat que té més a veure amb les bandes organitzades», deia aleshores el regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas. A més, Figueres s'havia convertit fa uns anys en un lloc de pas per aquells indigents que es dirigien a altres punts d'Europa o al sud del país.