Col·legis electorals de l'Alt Empordà tanquen per salvar les urnes

Centres electorals de l´Alt Empordà comencen a passar la clau davant la possible visita de la Guàrdia Civil. Portbou, Cantallops, Borrassà i alguns col·legis de Figueres ja no permeten la votació i deriven els ciutadans a altres centres o municipis. La decisió s'ha pres per «assegurar el tret» i evitar que els agents requisin el material electoral. Així, alguns punts ja han donat per acabat el referèndum, que s´ha desenvolupat majoritàriament sense incidències a la comarca.



En el cas de la capital alt empordanesa, queden oberts, segons ha publicat la mateixa alcaldessa, Marta Felip al seu compte de Twitter, l´Arxiu Municipal, Sant Pere, Vilatenim i Ramon Muntaner.





INFOa 17 H Quedaran oberts col-legis Arxiu municipal,Sant Pere, Vilatenim i,Ramon Muntaner Altres col-legis queden tancats,esperem recompte — Marta Felip (@MartaFelip) 1 de octubre de 2017

Pel que fa a Portbou, la votació ha tingut lloc en un local diferent al previst inicialment després que l'alcalde, Josep Lluís Salas, canviés ahir el pany del col·legi electoral. S'hi han comptabilitzat 366 vots.Pel que fa a Cantallops, el centre de votació s'ha tancat amb 157 vots, en tots dos casos una participació superior al 50%, segons fonts municipals. La participació de Borrassà i dels col·legis tancats de Figueres encara no ha transcendit. Les urnes estan sota custòdia.