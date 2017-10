Una empresa instal·lada al centre logístic fa un any amplia per l'increment de vendes

L'empresa Giropès, situada al centre logístic del Far-Vilamalla, ha decidit construir una nova nau només un any després d'ubicar-se en aquest polígon pel fort increment de vendes que ha tingut. Està en construcció una nova nau per poder incrementar la producció.

L'empresa, que està en plena expansió, va decidir posar en marxa el segon magatzem logístic per a productes de la marca Baxtran de Giropès al Polígon Empordà Internacional, que des de fa anys s'intenta impulsar com un gran centre logístic des d'on les mercaderies de les empreses puguin sortir en tren per ser distribuïdes arreu del món.

Segons l'empresa, «el fort increment de vendes ha comportat nous requeriments d'espai productiu, d'emmagatzematge i d'oficines» i això va fer plantejar «l'ampliació annexada a la central.

Les obres ja estan en marxa. Es construeix una nau de 1.800 metres quadrats que es connectarà amb l'actual pel mateix carrer Molló. En total es disposarà de 2.700 metres quadrats d'instal·lacions.

L'empresa, que funciona des de fa vint anys, està en expansió. L'objectiu, segons han explicat, és continuar invertint recursos productius i humans» per tal de poder atendre la demanda de clients. Tenen una plantilla actualment de més de cent treballadors.Els productes es venen a 35 països del món. L'exportació representa gairebé un 50% de la seva facturació, que anualment se situa en més de deu milions d'euros. Es preveu que estiguin en funcionament aquest mateix any.

Als darrers anys Girwim, la marca de solucions tecnològiques pel pesatge dinàmic en tràfic, s'ha anat expandint arribant a fer instal·lacions en peatge d'autopistes i centres de pesatge de carreteres a diferents punts d'Europa, Sud Amèrica i el Nord d'Àfrica.

Giropès, amb les marques Giropès, Giropès Solutions, Baxtran i Girwim, ofereix solucions de pesatge. Des de bàscules de camions a balances comercials, passant per solucions amb cèl·lules de càrrega per a la indústria i softwares dedicats, per exemple, a plantes de triatge i reciclatge.