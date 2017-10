Verema solidària en una vinya d´Espolla

Una vuitantena de persones van veremar ahir en una vinya del Celler Cooperatiu d'Espolla i van aprendre a aixafar raïm en el tancament de la campanya Verema Solidària, que té com a objectiu recollir fons per finançar projectes de la Fundació Astrid-21 i Fundació Mas Albornà, que treballen per erradicar l'exclusió social. Dels participants, 52 havien fet aportacions econòmiques.

La verema d'ahir va ser la darrera que tanca la campanya. Es va celebrar a la vinya Coromina del Celler Cooperatiu d'Espolla, que agrupa diferents socis. Justament la vinya on es va veremar són terrenys d'un exsoci però que el celler ha decidit continuar treballant per mantenir-la. La cooperativa conrea 200 ha, 15 de les quals han estat cedides per exsocis.

En remolcs van portar els assistents, entre els quals hi havia com a convidat el sommelier Josep Roca, fins la vinya per, a la manera tradicional, recollir el raïm de la varietat carinyena negra. Els acompanyaven sommeliers, viticultors de la zona i experts del celler que van fer de guies voluntaris. Roca va convidar a gaudir de l'experiència perquè «com diuen: on posem l'atenció posem la vida... i el vi que surti d'aquesta verema parlarà de la intel·ligència de la vinya i de la solidaritat». També es va fer una trepitjada de raïms i un tast de vins.

La iniciativa de la Verema Solidària és de l'associació Impulsa Fundraising, especialista en captació de fons per a entitats del sector i als quals es van sumar quatre cellers (La Vinyeta, Celler Credo, Raventós i Blanc, i el Celler Cooperatiu Espolla).

La majoria dels participants a les veremes han fet una donació econòmica i, a l'espera del recompte de la jornada d'ahir, ja havien aconseguit recaptar 17.000 euros i unes 500 persones havien trepitjat la vinya. S'espera superar els 18.000 euros. Els diners es destinaran a finançar projectes per millorar les condicions de vida de persones amb discapacitat intel·lectual, joves i gent en procés d'envelliment.

Tot i ser la darrera verema solidària que se celebra, fins al 29 d'octubre encara es poden fer aportacions per altres activitats, com un tast maridat amb vins de la Verema Solidària que oferirà el sommelier Josep Roca a El Celler de Can Roca la primavera vinent.