L'hotel de Figueres també farà marxar els policies que s'hi allotgen

L'hotel Travé de Figueres on s'allotgen efectius de la policia espanyola els farà marxar aquest dimarts arran de les càrregues de l'1-O. La direcció de l'establiment ha anunciat la decisió a través d'un breu comunicat que han penjat a les xarxes socials. A través de Facebook i responent a preguntes de diversos usuaris han afegit que "marxaran perquè la direcció no vol allargar l'estada dels clients".

"Portaven dos anys venint de manera intermitent però això potser molta gent no ho sap", afirmen. "De totes maneres, nosaltres estem en desacord amb el que ha passat el dia 1 per això ens veiem obligats a prendre aquesta decisió", afegeixen. El fort desplegament es va fer públic fa dues setmanes quan les imatges amb prop d'una desena de furgonetes del cos i dues més de la Guàrdia Civil a l'aparcament de l'hotel van començar a circular per les xarxes socials.

L'establiment es va negar a fer declaracions però les crítiques no es van fer esperar. L'anunci arriba el mateix dia que l'hotel de Calella (Maresme) que també allotjava un centenar d'efectius de la Guàrdia Civil hagi decidit expulsar-los.