Empuriabrava posarà a debat els destins de turisme sostenible

Empuriabrava celebrarà una jornada de formació adreçada al sector turístic per tal de debatre sobre les tendències turístiques de les diferents destinacions tenint en compte el territori i la sostenibilitat. La jornada s'havia de celebrar avui però s'ha ajornat en motiu de la vaga general.

Per l'alcalde de Castelló Salvi Güell, «teníem clar que en l'any del 50è aniversari era important una jornada de formació potent per veure cap on van les noves tendencies turístiques I sobretot, per veure com es pot intensificar la integració de la sostenibilitat en la destinació». Per a nosaltres, una marina rodejada d'aiguamolls, aquest és un factor clau».

Amb el títol «Cal innovar i ser sostenible per vendres més i millor?» que està adreçada a professionals del sector turístic.

Aquesta jornada, en què participaran destacats especialistes com Alfons Cornella, Genís Roca, Boris Weitzmann, entre altres, intentarà donar les claus per veure com es pot integrar la innovació i la sostenibilitat en la destinació de destinacions turístiques com Empuriabrava.

Està organitzada per l'Ajuntament i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona com una de les activitats rellevants de tardor del programa del 50è aniversari de la marina residencial més gran d'Europa, juntament amb el producte Empuriabrava 50. Aquest darrer ofereix el proper cap de setmana descomptes especials per a allotjament i activitats.