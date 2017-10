Roses celebrarà el Festivalet amb dos dies de concerts a la platja amb la posta de sol

Roses tindrà una segona edició del Festivalet, dos dies de concerts a peu de platja, els dies 11 i 12 de novembre.

Com en l'any anterior, durant el cap de setmana del Festivalet se celebraran concerts a la platja, alguns al matí i d'altres al capvespre, coincidint amb la posta de sol, a banda d'oferir diferents propostes gastronòmiques que permetran passar als assistents tota la jornada al municipi.

L'estètica minimalista dels escenaris convertirà la platja en l'espai chill-out per gaudir de la música i de la millor posta de sol de la Costa Brava.

La selecció dels músics tornarà a ser eclèctica, convidant el millor de la cartellera indie del panorama pop català. En els propers dies s'espera que l'Ajuntament vagi revelant els artistes participants. Com a novetat i per escalfar motors, aquest any es duran a terme un seguit d'activitats artístiques, lúdiques i culturals durant les setmanes prèvies al certamen totes vinculades a la posta de sol.Aquest any també, se celebrarà un concurs d'Instagram que convidarà a retratar les bondats de les postes de sol a Roses i que oferirà un premi al guanyador.