Territori acaba el pas elevat de vianants sobre la C-260 a Figueres

El Departament de Territori de la Generalitat ha enllestit la col·locació de l'estructura metàl·lica que permetrà salvar els quatre carrils de la C-260 una vegada estigui enllestida l'ampliació. Els operaris continuen treballant per acabar el condicionament dels nous carrils de circulació i paral·lelament es treballa en les noves carreteres que permetran enllaçar altres zones de Figueres.

L'estructura se situa poc abans de la rotonda de Vilatenim en un punt on hi ha negocis a banda i banda de la carretera. El pas elevat permetrà que els vianants puguin desplaçar-se d'una banda del sector comercial a l'altra amb facilitat.

A l'estiu van començar els treballs i s'han anat enllaçant les diferents parts que conformen el llarg pas elevat que a finals de la setmana passada es podia veure completa, tot i que s'hi continua treballant.

El tronc central estarà format per dos carrils de 3,20 metres amb un voral interior i un d'exterior. A cada costat del tronc es preveu la formació d'unes calçades laterals.

Les obres de la carretera comporten també la creació d'una nova via des de l'inici de la vella carretera del Far fins a la zona del Firal de Figueres. Aquests treballs han suposat la creació d'un talús que passa per sota l'N-II. La carretera connecta amb el carrer Itàlia on es concentra l'activitat industrial. Tot i que les infraestructures principals de la nova connexió ja s'han realitzat encara s'hi continuar treballant.

Al nord també s'està treballant en una altra connexió que circula en perpendicular a la C-260 i paral·lel a la N-II, permetent donar continuïtat a la calçada lateral del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim.

L'obra es va adjudicar el mes de març del 2015 per un import de 8,8 milions d'euros a la unió temporal d'empreses formada per Copisa Constructora Pirenaica i Obras, Pavimentos e Instalaciones. Sumant-hi el pressupost previst per a les expropiacions, la inversió per al desdoblament suma més de 17 milions d'euros.

Les obres de la carretera van començar el juny de l'any passat amb els primers enderrocs de les finques que van haver de ser expropiades. No s'han aturat durant l'estiu i no està previst que acabin fins l'any vinent.