Enxampen quatre dones per robar en quatre establiments de La Jonquera

La Policia Local de La Jonquera (Alt Empordà) va enxampar el passat 26 de setembre a quatre dones de nacionalitat francesa després de robar en quatre establiments del municipi i el Pertús productes per valor de 1.204.47 euros.

Les presumptes lladres van fugir amb un cotxe i els agents les van localitzar poc després gràcies a les dades facilitades per un treballador d'una perfumeria on havien entrat. La policia va identificar-ne les ocupants i va escorcollar el cotxe, on va trobar tot el material.

En concret, es van endur objectes de la botiga Nike per valor de 824 euros; de l'establiment de roba Lefties, per un import de 149 euros; d'una perfumeria per un total de 95,02 euros i d'un supermercat, per un valor de 136,45 euros. Els imputen un delicte de furt.