El PP de Roses s´aparta de la disciplina de partit i condemna «tota violència» de l´1-O

El PP de Roses (Alt Empordà) es desmarca de la disciplina de partit i que condemna "tota la violència" que es va viure l'1-O. El seu portaveu, Manel Escobar ha evitat criticar les càrregues policials perpetrades per la policia espanyola i la Guàrdia Civil però ha admès que des del grup local no veuen bé com van actuar "les dues parts". Malgrat això, assegura que cap dels dos regidors que el partit té a l'Ajuntament del municipi es plantegen abandonar el partit. "Rotundament no", ha insistit. Amb tot, ha dit que si els populars no condemnen la violència "nosaltres sí que ho fem" i que hi ha hagut molts altres àmbits que s'han abordat en plens municipals on els edils del partit no han acatat les ordres de la direcció.

El PP de Roses s'ha volgut desmarcar de la posició del seu partit i el seu portaveu assegura que, si la direcció no ho fa, "nosaltres sí que condemnem la violència" de l'1-O. Això sí, ha dit, "qualsevol tipus de violència i per totes dues parts". En aquest sentit, ha afegit que els populars sempre han donat recolzament als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Per això, no ha volgut apuntar directament a les càrregues perpetrades per la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

Escobar assegura que lamenten com es va desenvolupar la jornada i afirma que el que volen és "una convivència cívica". "No volem una fracturació com la que ens trobem en aquests moments", ha afegit. Malgrat això, nega que cap dels dos regidors que formen part del grup municipal del partit a l'oposició es plantegin deixar-lo.

El que sí que tenen clar és que, tal i com han fet en altres ocasions, no respectaran la disciplina de partit si no va en la línia de condemnar els fets que van tenir lloc aquest diumenge arreu de Catalunya. "Nosaltres no estem d'acord amb moltes coses que ens diuen des de Madrid i hem votat diferent del que ens deien en temes com la Llei d'Avortament o els Papers de Salamanca", ha remarcat.



La renúncia de la regidora del PP a Palamós

L'anunci del PP de Roses arriba pocs dies després que la regidora d'aquest partit a Palamós (Baix Empordà), Vanessa Mányik, anunciés que abandonava el grup arran de la repressió policial i l'actuació de l'Estat durant l'1-O. Al seu escrit de renúncia, la regidora –que ha passat a ser no adscrita- va al·legar sentir una "profunda decepció" pels fets i va dir que no podia "sortir a defensar" el govern espanyol per haver fet ús de la força en nom de la legalitat.