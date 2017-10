Figueres inicia els tràmits per a la compra d'un solar per a aparcament prop del centre

El solar que s´està utilitzant com a aparcament a tocar la carretera N-260.

L'Ajuntament de Figueres debatrà al ple d'avui la compra d'una finca adjacent a la plaça Elíptica per tal de disposar d'aparcament gratuït a prop del centre. El propietari ja va cedir el solar, sense cap cost, a l'Ajuntament per a aquest ús. El preu de l'expedient és de 242.000 euros.

Els terrenys són paral·lels a l'N-260 a l'entrada de la ciutat per la carretera de Llançà. Se situen a prop de la plaça de l'Escorxador i la plaça de la Palmera, al costat del rovell de l'ou.

L'alcaldessa, Marta Felip, considera important la compra del solar perquè és l'únic terreny disponible en aquesta zona i la ciutat requereix d'aparcament. És el que va posar de manifest al darrer ple municipal on el tema va generar debat entre els grups pel preu.

Des del PSC van apuntar que la seva taxació el situa en un valor dfe 51.000 euros, lluny de la xifra que pretén pagar l'Ajuntament. Es va demanar que el punt que es tramitava quedés sobre la taula. El govern va decidir tirar-lo endavant perquè no es referia a la compra, sinó a un tràmit per poder disposar d'una subvenció. A més, es va apuntar que s'havien fet dues taxacions, una d'elles per part d'un arquitecte de prestigi extern.

Al ple d'avui al vespre, però, s'hi espera aprovar l'adquisició del solar i es manté el preu previst inicialment.