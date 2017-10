La víctima d´un apunyalament: «Des de l´agressió no he pogut tornar a ser el mateix»

L´Audiència de Girona va jutjar ahir un home que s´enfronta a 10 anys de presó per apunyalar un veí a la sortida d´un col·legi electoral de Figueres el 20 de desembre del 2015, el dia que es van celebrar les últimes eleccions generals. La víctima, que treballa d´agent financer i és autònom, va abandonar la feina durant un any, cos que li va generar pèrdues econòmiques.

«Des de l´agressió no he tornat a ser el mateix, no puc atendre la gent tal i com ho feia perquè sento que tinc més desconfiança respecte als altres», va assegurar la víctima de l´agressió.

Fiscalia i acusació particular sostenen que el processat, que havia tingut discussions prèvies amb el veí, va començar a insultar i perseguir la víctima pel carrer Josep Carner. Uns metres més enllà, el va acabar empentant i fent-lo caure a terra, on li va propinar diversos cops de puny i el va agredir amb un «objecte punxant». L´acusat nega el relat, assegura que no duia cap tipus d´arma i que va ser la víctima qui se li va llançar a sobre.

La fiscalia demana per al processat 6 anys de presó per un intent d´homicidi mentre que l´acusació particular eleva la petició a 10. Segons va explicar la víctima, primer van tenir un enfrontament verbal quan es dirigia cap al col·legi. Més tard, però, quan ja tornava de votar, es van tornar a trobar i l´ara acusat l´hauria tornat a increpar. El processat se li va abraonar i el va fer caure a terra. Segons recorda la víctima, l´agressor li va donar diversos cops de puny però no va veure que tragués cap arma.

Durant la mateixa sessió, el fill de la víctima també va declarar com a testimoni amb una versió molt similar a la del seu pare, reiterant que havia estat l'acusat qui es va precipitar a sobre del progenitor.

Va ser el fill del denunciant qui els va separar. No va ser fins uns minuts després que es va adonar que tenia la zona del tòrax «xopa de sang». Llavors, es va desmaiar i ja no recorda res més. Per curar-se, va necessitar una reestructuració cardíaca.



No s´ho explica

La versió de l´acusat és completament oposada. Segons va detallar al judici, qui havia provocat les discussions prèvies havia estat sempre el veí i assegura que el dia de les darreres eleccions generals va ser ell qui el va començar a insultar i a increpar.

«No m'explico com s'ha fet aquestes ferides, ja m'ho van preguntar al jutjat i no ho sé», va dir. L'home, que sosté la seva innocència, ha consignat 26.000 euros afrontar la possible indemnització, que la fiscalia vol que sigui de 42.734,40 euros i l'acusació particular de 90.585.