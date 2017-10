Figueres té els pavellons saturats i ha d'ampliar l'acord amb Biure

Figueres té les instal·lacions esportives col·lapsades. A l'espera que s'iniciïn les obres del nou pavelló, l'Ajuntament signarà un nou conveni de col·laboració amb el consistori de Biure per la cessió d'ús del seu Pavelló Municipal per tal que les entitats esportives de Figueres hi pugessin desenvolupar les seves activitats i competicions.

Així ho va aprovar ahir el ple de l'Ajuntament de Figueres malgrat les desavinences entre l'informe desfavorable que apuntava la manca de competència territorial i la secretària del consistori, que hi discrepava. «No tenim por que hi hagi desviació de cap tipus perquè la finalitat de la partida és molt clara», assegurava l'alcaldessa Marta Felip.

La ciutat no disposa d'espais suficients per encabir totes les activitats del calendari de les entitats. El 2016 ja es va aprovar el conveni de col·laboració entre els dos ajuntaments i el ple d'ahir va acordar donar continuïtat aquest 2017 a a l'acord. La iniciativa permet sortir del pas temporalment a la manca d'equipaments de què disposa la ciutat a l'espera que es construeixi el nou pavelló.

De moment, del poliesportiu de Biure ja se'n beneficia el club de Gimnàstica Rítmica, però la intenció del govern local «és ampliar-lo a quantes més entitats millor», assegura el regidor d'Esports, Jordi Masquef. Els clubs de bàsquet o futbol sala són els susceptibles per traslladar la seva activitat. Masquef diu ser conscient que les entitats es volen desplaçar el mínim possible, però que es tracta d'una solució temporal.

La saturació dels equipaments esportius és evident i precisament per pal·liar aquesta manca d'oferta es va decidir cobrir la pista de l'escola Joaquim Cusí, on s'hi preveu que en facin ús els clubs de bàsquet, però també les activitats del col·legi.



Costos de manteniment

La cessió és gratuïta i l'Ajuntament de Figueres, amb l'acord, es compromet a fer front a una part dels costos de manteniment del pavelló, pressupostat amb un màxim de 12.000 euros i que serviran per pagar els consums i despeses.

A més, tampoc es descarta fer ús dels pavellons esportius dels municipis veïns com ara Llers o Vilamalla mentre no estigui acabat el tercer poliesportiu de Figueres que s'ubicarà a l'Olivar Gran.

Segons ha explicat Masquef, s'està redactant el projecte executiu i calcula que les obres podran començar la primavera del 2018 i que s'haurà finalitzat l'any 2019.