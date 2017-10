Figueres treu a licitació la instal·lació de càmeres de vigilància al barri de Sant Joan

L'Ajuntament de Figueres ha tret a licitació el contracte per a la instal·lació d'onze càmeres de videovigilància a l'entorn del barri de Sant Joan de Figueres. L'actuació s'implantarà per fases i contempla posar aparells a diversos punts com la rotonda del carrer Ter; a cruïlla del carrer Ramon y Cajal amb el de Doctor Ferran; a la plaça Nova Icària; al carrer Món Millor i al passatge de Federico García Lorca. El projecte preveu quatre aparells més, que quedaran pendents d'una fase posterior. L'alcaldessa, Marta Felip, va assegurar durant l'aprovació del pla que el projecte atén a una reivindicació veïnal i que busca "dissuadir" comportaments incívics i delictius a la zona oest de la ciutat. L'actuació surt a concurs amb un pressupost de 216,748,08 euros.

El ple de Figueres va aprovar el passat mes de maig un projecte que es va començar a gestar l'any 2014. Contempla un pla global on es preveuen fins a quinze càmeres de videovigilància però, de moment, se n'instal·laran onze i es farà per fases. L'Ajuntament compta amb una partida de 250.000 euros per a fer-hi front, tot i que el pressupost de licitació s'ha fixat en gairebé 217.000 euros.

Els aparells es col·locaran a la rontonda del carrer Ter (4); a la cruïlla del carrer Ramon i Cajal amb doctor Ferran (3); a la plaça Nova Icària (2), al carrer Món Millor (1) i al passatge de Federico García Lorca (1). Les quatre restants es deixaran per a una nova fase, que de moment no té data.

L'objectiu és atendre la reivindicació dels barris propers (Culubret, Juncària-Parc Bosc, Vivendes del Parc i el Turó Baix) i "dissuadir" comportaments delictius a la zona, on viu gran part de la comunitat gitana establerta a la ciutat.