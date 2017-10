Figueres licita la instal·lació d'onze càmeres de videovigilància al barri de Sant Joan

L'Ajuntament de Figueres ha tret a licitació el contracte per a la instal·lació d'onze càmeres de videovigilància entorn del barri de Sant Joan de Figueres. L'actuació s'implantarà per fases i preveu posar aparells a diversos punts. En una fase posterior se'n col·locarien quatre més. La videovigilància és una de les mesures per millorar la convivència i dissuadir d'actituds incíviques o delictives al barri.

Els aparells es col·locaran a la rotonda del carrer Ter (4); a la cruïlla del carrer Ramon i Cajal amb doctor Ferran (3); a la plaça Nova Icària (2), al carrer Món Millor (1) i al passatge de Federico García Lorca (1).

El ple de Figueres va aprovar el passat mes de maig un projecte que es va començar a gestar l'any 2014. Era un vell projecte que uns incidents al barri van portar que el Departament d'Interior demanés a l'Ajuntament que el posés en marxa.



Pla global de quinze càmeres

Comprèn un pla global on es preveuen fins a quinze càmeres de videovigilància però, de moment, se n'instal·laran onze i es farà per fases. L'Ajuntament compta amb una partida de 250.000 euros per fer-hi front, tot i que el pressupost de licitació s'ha fixat en 216.748,08 euros.

L'objectiu és atendre la reivindicació dels barris propers (Culubret, Juncària-Parc Bosc, Vivendes del Parc i el Turó Baix) i «dissuadir» comportaments delictius a la zona, on viu gran part de la comunitat gitana establerta a la ciutat

L'alcaldessa, Marta Felip, va assegurar durant l'aprovació del pla que el projecte atén a una reivindicació veïnal i que busca «dissuadir» de comportaments incívics i delictius a la zona oest de la ciutat.

Les càmeres de videovigilància són una de les mesures que es va decidir prendre per afrontar la problemàtica que es genera des de fa anys al barri de Sant Joan, on es concentra la major part de la comunitat gitana.

Al barri també s'hi treballa des de fa temps per erradicar la pràctica de punxar els serveis de llum i aigua. Des de les companyies es porten a terme controls periòdics de frau.

D'altra banda, es va actuar en un edifici conflictiu, la major part ocupat, al carrer Ramon Mandri.

En l'àmbit policial es va portar a terme un macrooperatiu al barri per desarticular una xarxa de tràfic de droga amb més d'una trentena de detinguts.