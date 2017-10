Tret de sortida a la Fira del Vehicle d´Ocasió amb uns 450 cotxes

L'oferta es manté similar i s'espera una gran afluència de públic vingut d'arreu de la província. L'onzena Fira del Vehicle d'Ocasió es va inaugurar ahir al Recinte Firal de Figueres, on hi serà fins demà. En total s'hi exposaran uns 450 cotxes.

Durant aquests tres dies s'hi instal·laran 14 concessionaris que mostraran cotxes de tot tipus: vehicles de gamma, segona mà, quilòmetre zero, segons va explicar el regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef. «S'hi poden trobar preus per a totes les butxaques i amb garantia d'un any, així que esperem que la venda sigui bona i el temps ens respecti», apuntava.

S'espera que cada concessionari en vengui una quinzena, xifra que suposarà una facturació total d'uns 2,5 milions d'euros. «Esperem que les vendes siguin iguals o superiors a l'any passat», es va aventurar Xavier Vilanova, responsable del Garatge Central.

Ahir els primers possibles compradors ja van desfilar pel recinte, però es calcula que el volum més important de visitants serà entre avui i demà. «L'avantatge és que en un sol dia es pot accedir a tots els concessionaris», va assegurar Vilanova. A més, se sortejaran 14 tiquets gratuïts per a la zona blava de Figueres durant un any.