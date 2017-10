L´Estat invertirà 250.000 euros en la rehabilitació de la casa natal de Dalí

L'Ajuntament de Figueres comptarà amb una subvenció del Ministeri de Cultura de 250.000 euros –inclosa en els pressupostos de l'Estat del 2017– per a les obres de rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí, ubicada al carrer Narcís Monturiol de la ciutat. L'Estat, però, incompleix la promesa de destinar-hi 500.000 euros. Dirigents del PP com Enric Millo s'hi havien compromès el 2016, però finalment no es va incloure en els comptes de l'Estat amb l'acord que la xifra es recuperaria el 2017. La quantitat, però, s'ha reduït a la meitat.«No és el mig milió d'euros, però estem contents», diu l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.

El projecte executiu de rehabilitació de l'immoble del geni empordanès es va aprovar inicialment l'any 2009 i dos anys més tard, el 2011, s'aprovava definitivament el document que permetria la museïtzació de la casa. Les obres costaran uns 2.511.000 euros i el consistori les executarà en dues fases, tal com van aprovar en l'últim ple.



Dues fases

La primera està valorada en 1.167.000 euros i inclou actuacions d'enderroc, desmuntatge i reforç estructural que engloben la totalitat de l'edifici. També s'hi preveu la reconstrucció de la coberta i els tancaments de la planta, així com actuacions al vestíbul de la planta baixa i l'escala principal. Aquesta fase preveu la consolidació estructural i tancaments de coberta de la casa on va néixer Salvador Dalí per fer-la visitable.

Pel que fa a la segona fase, està més relacionada amb la museïtzació. Amb un cost d'1.343.000 euros, s'hi inclou la finalització dels acabats de la totalitat de l'edifici, les instal·lacions elèctriques, de climatització, seguretat contra incendis i la restauració de totes les fusteries exteriors existents a les diferents plantes. El punt d'informació turística i la botiga s'ubicarien a la planta baixa, on el pare de Dalí hi tenia la notaria. L'entresòl, l'espai on va néixer l'artista, seria la casa museu dedicada al pintor. Dalí hi va néixer l'any 1904, però només hi va viure fins els 8 anys, quan ell i els seus pares es van traslladar l'any 1912 uns metres més endavant, a la casa Mas Roger. La museïtzació permetrà obrir al públic un espai que ha estat anys tancat i que acostaria una mica més la figura del geni surrealista, tant a locals com a turistes, cosa que el convertirà en un atractiu més de la ciutat.