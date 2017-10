Roses declara Millo persona «non grata»

L'Ajuntament de Roses ha aprovat aquest dilluns en un ple extraordinari declarar el delegat del govern espanyol, Enric Millo, persona non grata, reclamar-li la dimissió i exigir la retirada dels efectius de la policía nacional i la Guàrdia Civil enviats per impedir el referèndum de l'1-O. El document, on es condemnen les càrregues policials, ha comptat amb els vots favorables d'ERC, GdP i de quatre dels cinc regidors del PDeCAT. El cinquè, Juan Manuel Fernández, s'ha abstingut al·legant que no està d'acord amb el darrer punt del document, que dona suport a les decisions que prengui el Govern. Hi han votat en contra el PP, PSC, C's i el regidor d'UMdC. La moció, que diversos municipis han debatut i aprovat en els darrers dies, també dona suport als més de 900 ferits i qualifica l'actuació de "violenta i desproporcionada".