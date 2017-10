ERC de Roses cedeix la retribució del ple sobre l´1-O a la caixa de solidaritat d´Òmnium

ERC de Roses cedeix la retribució del ple extraordinari celebrat dilluns a la caixa de solidaritat d'Òmnium. En el ple l'Ajuntament de Roses va aprovar declarar el delegat del govern espanyol, Enric Millo, persona non grata, reclamar-li la dimissió i exigir la retirada dels efectius de la policia nacional i la Guàrdia Civil enviats per impedir el referèndum de l'1-O.

Segons ERC, "és una forma d'evitar consideracions oportunistes i reforçar el missatge que es vol transmetre" i manifesta que "així es va fer, per exemple, en el ple del passat mandat per aprovar una declaració en defensa del model d'immersió lingüística català".

"Quan es va convocar el ple extraordinari d'ahir, per a condemnar la violència policial del passat 1 d'octubre i donar suport al Parlament de Catalunya, es va proposar, com marca la tradició, que el ple no fos retribuït, evitant que tingués cap sobrecost per les arques públiques", han informat. Però apunten que "diversos grups del consistori, els mateixos que varen manifestar públicament estar en contra de la convocatòria del ple i el varen titllar d'innecessari i oportunista, varen oposar-se a què aquest ple no es cobrés".

Finalment, el govern municipal hauria cedit a aquestes peticions i va mantenir la retribució habitual.

Des del grup d'ERC han volgut lamentar la hipocresia d'alguns grups "i ens mantenim ferms en la idea que plens com el que ahir vàrem celebrar no haurien de suposar cap retribució extra".

Cediran la retribució d'aquest ple a la Caixa de Solidaritat impulsada per Òmnium i l'ANC per a fer front a les represàlies econòmiques que reben persones físiques com a conseqüència d'actuacions emmarcades en el procés cap a la independència.