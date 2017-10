La sala va tancar l'any 2000

L´antic cinema Las Vegas va funcionar de 1964 i 2000 al carrer Sant Pau en una època en què hi hagué diverses sales funcionant al centre de la ciutat. Al mateix carrer, a tocar la Rambla, s´hi situa també en mal estat l´antic cinema Edison i a pocs metres el Teatre El Jardí, on també hi hagué un cinema. Per a la sala Edison el propietari, Antoni Escudero, mai ha plantejat recuperar-lo com a cinema. També va desparèixer del centre el cinema Savoy, que es va ender­rocar. L´únic punt on continuen celebrant-se sessions de cinema és a La Cate, per part de cineclub Diòptria. I les úniques sales de cinema que existeixen actualment se situen a l´espai del Firal. L´interès de Ventura Pons per l´antic cinema Las Vegas permet la possibilitat de recuperar les projeccions de pel·lícules al centre de la ciutat. Alhora resol l´estat d´abandonament i mal estat en què es troba ara mateix l´immoble.