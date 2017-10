Figueres promou el bus urbà amb dos mesos gratuïts

Utilitzar el transport públic de Figueres no tindrà cap cost per als viatgers durant dos mesos. L'Ajuntament i l'empresa mixta Figueres Serveis SA (Fisersa) han acordat que entre el 16 d'octubre i el 16 de desembre el bus urbà sigui gratuït, amb la intenció de promocionar l'ús del servei i fidelitzar nous usuaris.

Les xifres de viatgers no són bones, «no arriben a la màxima capacitat de servei», assegura l'alcaldessa, Marta Felip, qui apunta que el transport públic de la ciutat «podria tenir un ús més ampli». Per poder-se beneficiar de la campanya, els usuaris hauran de disposar d'una targeta de gratuïtat que s'aconseguirà omplint un formulari i sense cap cost, segons ha confirmat l'Ajuntament. Un full que després permetrà saber si els futurs viatgers són nous i, per tant, l'èxit o no de la campanya.

Durarà un màxim de dos mesos i permetrà fer ús de les 4 línies de bus operatives al centre de Figueres i que connecten Vilatenim, la zona sud i nord amb el centre. Mentre duri la promoció també s'instal·larà un autobús fix a la cantonada de la plaça Ernest Vila i el carrer Nou. La campanya és el resultat d'un pacte polític amb el grup de C's. El seu portaveu, Héctor Amelló, considera que el servei de bus és «deficitari i no és prou conegut». Creu necessari fomentar-ne l'ús davant el problema de mobilitat de la ciutat, i per tant resoldre la manca d'estacionament i permetre descongestionar el centre de vehicles.

Fisersa calcula que, en els dos mesos de gratuïtat, deixarà d'ingressar 18.931 euros per mes, el que representaria, en el global de la campanya, prop de 38.000 euros, unes dades aproximades en funció de les xifres registrades aquest any. L'empresa, però, inclourà les possibles pèrdues en l'informe econòmic per tal que la subvenció de l'Ajuntament les compensi.



Redisseny de les línies

Fisersa està immers en una redistribució de les línies de bus «amb la finalitat de racionalitzar el servei de Transport Urbà». Així, la campanya també busca recollir les impressions dels usuaris a tenir en compte a l'hora de redissenyar el servei. Des de l'oposició, el regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, creu que la campanya arriba tard «si en els propers mesos s'ha de decidir si s'incrementen els busos, la freqüència i les línies». Per Vergés també coixegen els paràmetres d'avaluació de la campanya. Hi coincideix ERC, qui proposa promocionar el bus a les escoles, i la CUP, que malgrat mostrar-se «convençuts» en la necessitat d'impulsar el transport públic, veuen mancances en la campanya. La promoció es farà repartint fulletons en mà, en bústies, informant en els panells i amb anuncis en mitjans. Es tracta d'una campanya divulgativa centrada a donar a conèixer el servei de bus.