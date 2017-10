Maryse Olivé, filla adoptiva de Figueres a títol pòstum

Figueres homenatjarà Maryse Olivé nomenant-la filla adoptiva a títol pòstum en reconeixement a la seva trajectòria pedagògica i política, així com «el seu compromís cultural i cívic amb la ciutat i Catalunya».

Olivé va néixer a Perpinyà el 1948, era llicenciada en Filologia Francesa, va ser la primera directora de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i delegada del govern de la Generalitat a París. Es va iniciar en el món de la política com a regidora a l'Ajuntament de Figueres (1993-2003) i Darnius (2003-2007). Va morir als 69 anys.



Honors i distincions

L'últim ple de l'Ajuntament va aprovar els honors i distincions de la ciutat d'enguany, que s'entregaran el diumenge 22 d'octubre al Teatre El Jardí en el decurs del dia de ciutat.

A més del reconeixement a Maryse Olivé, s'homenatjarà Rosa Maria Malé amb el títol de Ciutadana d'Honor, en homenatge a la seva trajectòrica com a dinamitzadora cívica i artística. La Fulla de Figuera de Plata serà per al músic Jaume Cristau, «per haver portat el nom de Figueres arreu on ha actuat», i en la categoria d'entitat serà per a Triangle Blau, que treballa per la memòria històrica.