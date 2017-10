Rutes senderistes entre fronteres a l´Alt Empordà

Disset poblacions de l'Alt Empordà treballen per potenciar internacionalment els itineraris transfronterers com el GR92 en un projecte amb l'administració francesa. La proposta es presenta a la segona edició del Saló de Senderisme i BTT de Portvendres, Salon Rando & VTT en Pays Catalan, el proper cap de setmana per tal de buscar aliances amb diferents agents implicats en aquest tipus de turisme.

Les disset poblacions estan encapçalades per Roses i Llançà, que, a banda d'informar sobre l'oferta del territori, donarà a conèixer el projecte Interreg Poctefa (2014-2020) «Itam» (Itineraris turístics l'Albera Mediterrani-Turisme sostenible en un context transfronterer).

El que es pretén és reforçar la cooperació entre els agents turístics del territori, públics i privats, d'un costat i altre de la frontera amb l'objectiu de posar en valor i crear producte de turisme sostenible a l'entorn dels itineraris transfronterers, que afavoreixin el creixement econòmic i territorial i el seu posicionament i comercialització en els mercats internacionals.

S'espera aprofitar les estructures existents i consolidades al llarg dels anys per tal de promoure el senderisme, el cicloturisme i activitats aquàtiques que ja tenen notorietat al mercat.

L'objectiu final és que l'Alt Empordà sigui un destí de referència internacional, sobretot als mercats europeus.



El sender litoral GR-92

Per exemple, es vol potenciar el sender litoral GR-92 com una de les grans vies de senderisme transeuropees i que a la vegada serveixi per descobrir el territori de l'Alt Empordà amb xarxes i senders que hi connecten.

El projecte, que ha estat presentat a la convocatòria dels ajuts europeus Interreg Poctefa, compta amb socis per part dels organismes francesos: Pays Pyrenées Mediterranée i Communauté des Communes Albères Côte Vermeille. Però s'espera aprofitar la presència de tot tipus de professionals com oficines de turisme, clubs i associacions de senderisme/btt, fabricants d'equipacions de roba, eines o accessoris al saló per crear noves aliances.

Els impulsors del projecte remarquern que es vol contribuir a crear nous productes turístics treballant en xarxa amb operadors especialitzats i entitats de referència en àmbit europeu i desenvolupant una estratègia de promoció i suport a la comercialització d'aquests productes als principals mercats europeus.