Castelló rep la cessió del vas sepulcral de Jeroni Pujadas de l'antic convent franciscà

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries, a través del Departament de Patrimoni Històric i Museus, ha obtingut recentment la cessió del vas sepulcral de Jeroni Pujades Moner (Barcelona, 1568 - Castelló d'Empúries, 7 de gener de 1635), una peça única i molt important i d'un gran valor històric, cultural i arqueològic per al municipi que s'exposarà al Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV. La peça prové de l'antic convent medieval dels monjos franciscans. També s'ha cedit un capitell medieval.

Després d'unes gestions i l'entesa entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i la Fundació Privada Bosch Aymerich de Barcelona, en les quals han participat l'alcalde de Castelló, Salvi Güell, la regidora del Departament de Patrimoni Històric i Museus, Roser Vitalla, i el tècnic responsable del Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó s. XIV, Jordi Canet, juntament amb els representants de la Fundació Privada Bosch Aymerich de Barcelona, propietaris de la peça arqueològica, s'ha acordat la cessió gratuïta en règim de comodat del vas sepulcral familiar de Jeroni Pujades al Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, juntament també amb un capitell medieval de Castelló d'Empúries.

Les gestions i els contactes entre ambdues parts per obtenir la peça es van iniciar l'any 2011, en què una investigació del Museu d'Història Medieval de Castelló d´Empúries va treure a la llum que un dels objectes procedent de l'antic convent medieval de Sant Francesc de Castelló d'Empúries que formava part de la col·lecció privada arqueològica de Josep Maria Bosch Aymerich, amb orígens familiars a Castelló d'Empúries, era el vas sepulcral amb l'escut heràldic de Jeroni Pujades Moner, elaborat amb pedra grisa de Vilacolum; originàriament es trobava ubicat davant l'altar de la Concepció de l'església de l'antic convent medieval dels monjos franciscans, fundat l'any 1246 i edificat fora muralles de la vila al planiol de Sant Francesc.



Jeroni Pujades Moner

Jeroni Pujades Moner va estar estretament vinculat a la vila de Castelló d´Empúries i al comtat d´Empúries. Pujades, d'orígens familiars empordanesos, era Doctor en Dret Civil i Canònic, jurista, historiador i cronista, i va viure en dues llargues estades a Castelló d´Empúries primer com a assessor i comissari general del comtat d'Empúries en temps de la comtessa Joana d'´Empúries (1604-1609), i més tard com assessor de la Capitania General de la fortalesa de Roses i de l´Empordà pel comte Enric III d´Aragó (1623-1635).

Va morir a Castelló d'Empúries 7 de gener de 1635 i fou enterrat al vas sepulcral familiar al convent de Sant Francesc de Castelló d´Empúries.

Jeroni Pujades és una figura cabdal i gairebé única de la historiografia catalana enmig del buit que suposa l'època moderna en plena decadència cultural catalana.

L'obra de Jeroni Pujades manifesta la seva extraordinària cultura; la seva obra més important és la Corònica Universal del Principat de Cathalunya, acabada el 1606 a Castelló d'Empúries i impresa el 1609. Va escriure també un Dietari, començat el 1601 fins el 1630, de gran interès per a la història d´aquests temps i per a la seva pròpia biografia.

El filòleg i investigador castelloní Miquel Pujol Canelles publicà l'any 1985 un important treball de recerca titulat Aportació a la biografia de Jeroni Pujades. Una biblioteca particular de començament del segle XVII, als Annals de l´Institut d´Estudis Empordanesos.



Capitell medieval

Juntament amb aquesta peça, la Fundació Bosch Aymerich ha cedit un capitell d'època baixmedieval de Castelló d'Empúries que presenta un escut heràldic pertanyent a la família Rajadell, una nissaga nobiliària important de Castelló d'Empúries durant l'època medieval i l'inici de l´època moderna, un membre de la qual, Manuel de Rajadell, va arribar a ser l'any 1408 veguer del comtat d'Empúries; aquest mateix escut heràldic es troba esculpit en una de les peanyes de les estàtues dels apòstols de la portalada de la Basílica de Santa Maria de Castelló d´Empúries.

Des del Departament de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es manifesta la satisfacció per l'obtenció d´aquests dos importants objectes per al Museu d´Història Medieval de Castelló d'Empúries, tenint en compte la importància històrica, cultural i patrimonial per Catalunya de la figura de Jeroni Pujades Moner.

Les dues peces es podran veure exposades properament al Museu d´Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV.