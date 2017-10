La primera Fira Playmobil de Figueres obre les portes

Els clics de Playmobil són els protagonistes de la primera fira centrada en aquesta coneguda joguina que des de fa anys ha traspassat l'univers dels més petits per convertir-se també en peça de col·leccionista. Fins diumenge es poden veure a la Casa Empordà de Figueres maquetes especials creades per aquesta primera edició centrades en la ciutat que l'acull. Una fira de col·leccionisme amb punts de venda, una exposició de figures gegants i l'esperat concurs 'Troba el Click Perdut' on els concursants que trobin les figures amagades rebran un premi.



La carta pobla de Jaume I amb el castell i la ciutat o una maqueta al·legòrica en honor al bicentenari del naixement del músic Pep Ventura són algunes de les recreacions que es poden veure.





Fira de Playmobil

?? 12,13,14 i 15 octubre

?? Casa Empordà (Antic escorxador)

?? 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Més info a https://t.co/lLBZj5qucT pic.twitter.com/6Og4lQmkXL — Riude&Clicks (@riudeclicks) 18 de septiembre de 2017

L'horari d'accés serà de 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre. El preu de l'entrada és de 2 euros i els menors de 6 anys tenen accés gratuït. Al llarg dels quatre dies es podrà fer el seguiment de la Fira Playmobil de Figueres a través del hashtag #Clicksfigueres2017 a les xarxes socials.La Fira està organitzada per Riude&Clicks, juntament amb el Casino Menestral Figuerenc que avui també celebra la Fira del Disc a la ciutat. La fira compta amb el suport d'Abacus, Casa Montfort, Altergo i l'Ajuntament de Figueres.