Setze restauradors de Roses oferiran menús amb suquet de peix

Setze restauradors de Roses oferiran menús dins la campanya del Suquet de Peix, que se celebrarà del 14 al 29 d'octubre.

Els establiments participants són Ca la Valeria, Casa Paco, Pika Pika Beach, El Racó de la Llebre, Roc-Fort, Salmarina, Falconera, Cal Negre, Bitàkora, El Mirador de l'Almadrava, La Cuina d'en Norat, Mas Bech, Rom, L'Estrop, Santa Llúcia i Bistró de Mar.

L'Àrea de Turisme aposta per posar en valor la gastronomia local promocionant, un any més, el tradicional Suquet de Peix. La campanya té el doble objectiu de reconèixer la qualitat gastronòmica dels establiments de restauració local de la població i, alhora, posicionar el plat típic per excel·lència de Roses, donant a conèixer les seves diferents varietats i innovacions, fruit de l'experiència i de la creativitat dels restauradors.

Tots els restaurants reuneixen una sèrie de requisits, com ara oferir el Suquet de forma habitual a la seva carta i cuinar-lo amb peix fresc de Roses, tenir a disposició dels clients vins de la DO Empordà i mantenir l'establiment obert durant un mínim de cinc mesos l'any. Igualment, durant la resta de l'any hi ha la possibilitat de degustar un bon Suquet de Peix en aquests i altres establiments de Roses.

Una de les accions impulsades per l'Àrea de Turisme per difondre el Suquet de Peix de Roses ha estat l'enregistrament d'una videorecepta, que es pot visionar a través de visit.roses i de les xarxes socials municipals.