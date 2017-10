Els veïns emprenen les primeres accions preocupats per la seguretat a la Jonquera

Un grup de veïns preocupats per la seguretat a la població s'ha començat a mobilitzar per tal que es prenguin mesures. En una segona reunió celebrada dimarts al vespre es van decidir emprendre les primeres accions. Es constituirà formalment una plataforma a través de la qual canalitzar les diferents iniciatives. També tenen previst una concentració davant l'Ajuntament la setmana vinent i convocar una reunió als representants municipals i als diferents cossos policials. Demanen més policia i més seguretat.

La segona reunió es va portar a terme a Can Laporta amb la presència de 73 veïns, segons informa el mitjà digital Infojonquera. L'objectiu era anar decidint i organitzant les properes accions que s'han de porta ra terme.

Un dels primers passos és legalitzar-se com a plataforma.

A la reunió es va donar a conèixer un manifest amb el qual es començaran a recollir signatures de suport.

El document s'entregarà a l'Ajuntament. A més, dimecres vinent tenen prevista la concentració de veïns a les portes del consistori per fer visibles les seves peticions. S'adreçaran als diferents cossos policials amb els quals esperen celebrar una reunió. També seran presents al proper ple municipal.

Els veïns, tal com va informar Diari de Girona, estan preocupats per diversers problemàtiques que consideren que generen inseguretat. A la primera trobada ja es va posar sobre la taula com a principals les ocupacions il·legals al sector de l'institut. També van fer referència a robatoris en habitatges i tràfic de drogues. «Volem més vigilància, càmeres i actuacions per mantenir la netedat», va reclamar una de les veïnes.

Per part de l'Ajuntament, preguntat per aquest diari, es va posar de manifest que la sensació d'«inseguretat» que tenen els veïns no s'ha traslladat en un increment de denúncies.

La Jonquera –amb 3.231 habitants– compta amb la presència de quatre cossos policials amb competències a Catalunya: Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i la Policia Local, però tot i això la sensació d'inseguretat no desapareix per la presència de diverses problemàtiques.

Al municipi s'han col·locat càmeres de videovigilància a l'N-II i al Pertús. Fa un any era l'Ajuntament qui va convocar a reunió per exposar la situació de la seguretat i les actuacions que es duien a terme. Els ciutadans van demanar que s'agilitzés la col·locació de càmeres al carrer Major, on encara no s'han col·locat.

Ara un grup de veïns ha impulsat la creació d'una Plataforma, des de la qual portar a terme accions i reclamacions.