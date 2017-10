Figueres oferirà ajuts de fins a 21.000 € per obrir nous negocis al centre històric

L'Ajuntament de Figueres obrirà en les properes setmanes una convocatòria d'ajuts per a l'obertura i reforma de locals comercials a l'entorn del centre històric. El consistori hi destinarà una partida de 175.000 euros i n'oferirà un màxim de 21.000 per a nous negocis i fins 7.000 per a la rehabilitació d'establiments ja existents. La mesura permetrà finançar fins al 50% dels treballs i té com a objectiu dinamitzar el barri vell i diversificar l'oferta comercial més enllà del "rovell de l'ou". La ciutat va aprovar fa unes setmanes els projectes de reforma de tres carrers més d'aquesta zona inclosos dins la convocatòria del Pla de Barris, cofinançat per la Generalitat. L'alcaldessa, Marta Felip, assegura que la voluntat de l'equip de govern és continuar avançant en la millora del centre de la ciutat. Per això, planteja assumir amb fons propis i en propers pressupostos la rehabilitació dels carrers Sant Pau, el Col·legi, Vilafant i els de l'entorn.

Figueres va aprovar definitivament al setembre la remodelació dels carrers Ample (amb una inversió d'1.041.426,96 euros), Peralada (en el seu tram final i amb un pressupost de 990.982,36 euros) i el de la Jonquera (728.794,40 euros). Es tracta de la darrera reforma inclosa dins del Pla de Barris promogut per la Generalitat i que completa la renovació de pràcticament tot el centre històric de la ciutat.

La intenció és seguir amb el model iniciat a la zona de la Plaça de les Patates i el carrer Muralla, una actuació que ha revitalitzat la zona i que, segons l'alcaldessa, ha suposat una "revolució" a tots els nivells. "Aquest és el camí a seguir amb tots els projectes aprovats, que també inclouen el del carrer Barceloneta", insisteix.

La voluntat del govern municipal és pacificar la zona i convertir-la en una mena de barri vell a l'empordanesa. Per això, Felip constata que no n'hi ha prou amb arreglar carrers sinó que també cal invertir en façanes i reformar finques particular per fer més atractiva la zona. I dinamitzar el sector comercial més enllà del "rovell de l'ou". Per això, en les properes setmanes obriran una convocatòria d'ajuts per a les obres destinades a obrir nous negocis i a reformar-ne de ja existents.

L'àmbit d'actuació, segons detalla Felip, abastarà des de la plaça President Tarradellas fins al Parc de les Aigües, passant per més d'una trentena de carrers. Això sí, les grans cadenes no podran beneficiar-se'n perquè l'objectiu és promoure el petit i mitjà comerç.

El consistori hi destinarà una partida de 175.000 euros. L'Ajuntament subvencionarà el 50% dels treballs fins a un màxim de 21.000 euros per a aquells que obrin un nou establiment. En casos de reforma, l'ajut al qual es podrà optar serà de fins a 7.000 euros. "Hem d'incentivar que s'aixequin persianes", insisteix l'alcaldessa.



Amb fons propis, a partir de l'any vinent

Felip assegura que voluntat és continuar millorant tot el centre de la ciutat. Per això, ha avançat de a partir de l'any vinent volen abordar "l'altra banda de la Rambla". Ho volen fer amb fons propis i a través de pressupostos municipals dels propers anys. "A partir de l'any vinent començarem pels carrers Col·legi, Vilafant, el Sant Pau i també els de l'entorn, com el Terreras o el Sant Vicenç, que estan molt necessitats també", detalla.