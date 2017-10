Els Playmobil aixequen passions en la primera fira a Figueres

Els Clicks de Playmobil sobreviuen al pas del temps després de 40 anys des que es van començar a comercialitzar a Espanya i continuen movent aficionats de totes les edats. Els amants d'aquestes figures tenen una cita a la Casa Empordà de Figueres, on s'organitza la primera Fira dedicada a la joguina, organitzada per l'associació Riude&Clicks i Casino Menestral.

Una fira de col·leccionisme amb punts de venda –locals i vinguts de fora– que també acull fins diumenge maquetes centrades en la ciutat. Una sardana inèdita reproduïda amb Clicks personalitzats que llueixen la vestimenta tradicional catalana acompanyats d'una cobla, homenatja la Capitalitat de la Sardana que ostenta Figueres aquest 2017 amb motiu del bicentenari del naixement del músic i compositor Pep Ventura.

Una altra recreació trasllada el visitant a l'època medieval quan Jaume I va atorgar la Carta de Pobla a Figueres juntament amb una reproducció del monestir de Sant Pere de Rodes. Però també n'hi ha que traslladen l'observador a l'època romana amb una maqueta formada per més de 300 Clicks i elaborada per un col·leccionista de Granollers. D'altres viatgen a territori americà amb figures de soldats personalitzades. El seu autor, en Laurance –vingut des de Bordeus– va redescobrir la passió pels Clicks amb els seus fills i va acabar convertint part de casa seva en un taller de Playmobil, on els personalitza i construeix diorames com el que ara exposa a Figueres.

Pares i mares que rememoren la infància i que intenten traspassar l'amor pels Clicks als fills, nens apassionats o col·leccionistes en busca de peces inèdites s'espera que sigui el principal públic de la fira. Inclou també un concurs «Troba el Click Perdut» i el primer concurs de diorames infantils.

En l'estrena d'ahir, Casa Empordà va comptar amb un degoteig constant de visitants. En una primera valoració, Eduard Ayats, president del Casino Menestral, es va mostrat molt satisfet per la rebuda inicial. L'objectiu principal és que «la mainada vegi que hi ha vida més enllà del mòbil i faci volar la imaginació».



Altres rareses de col·leccionista

Figures va viure ahir una jornada de fires. L'estrena de la primera fira dedicada al Playmobil va coincidir amb la Fira del Disc i del Col·leccionisme a la plaça Catalunya, on s'hi van instal·lar desenes d'estands on comprar discs, llibres i tota mena de rareses de col·leccionista. La ciutat es va convertir en un imant de persones a la recerca de gangues de les més diverses aficions.

{C}

D'altra banda, a la plaça de la Palmera s'hi va organitzar una ballada de sardanes amb la cobla Contemporània.