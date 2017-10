Cris Juanico i Pep´s Show Boys actuaran al Festivalet de Roses

Cris Juanico i Pep's Show Boys actuaran als concerts del Festivalet de Roses. Són les dues darreres novetats que s'afegeixen a la llista d'artistes com Paula Valls i PAVVLA. El Festivalet de Roses se celebrarà els dies 11 i 12 de novembre durant l'estiuet de Sant Martí.

Cris Juanico actuarà a la platja emmarcat per la posta de sol durant el cap de setmana de l'Estiuet de Sant Martí. El cantant menorquí actuarà en format de duet per presentar el seu darrer àlbum 13, un recopilatori que fa un repàs a la seva carrera musical. A Roses, es podran escoltar tant els seus èxits clàssics de l'època de Ja T'ho Diré com els de la seva trajectòria en solitari.

Pel que fa a Pep's Show Boys, es tracta d'un duet de DJ's catalans (Pep AS i Pep Duran) que barregen l'electrònica i el swing adaptant-se tant a les pistes de ball més clubbers com als grups de lindy-hoopers.

Un espectacle amb animació a la cabina i milers de mescles amb estil propi que a centre-Europa, on la cultura de cabaret està molt estesa, causa furor i que aquí farà ballar tothom a la sorra de la badia de Roses sota la posta de sol.

Durant el Festivalet també se celebrarà el Pica-Tasta, uns tastets gastronòmics a peu de platja per gaudir dels restauradors, vinaters i elaboradors de cervesa locals.

Des del passat 11 d'octubre es pot participar al Concurs d'Instagram del Festivalet; que demana publicar fotografies amb les etiquetes #postadesolroses i #visitroses a l'Instagram del Festivalet. Es premiaran els guanyadors amb una passejada per a dues persones amb menorquina per la badia de Roses durant la posta de sol.