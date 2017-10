Figueres prepara la segona edició de la Cursa de la Dona

Figueres acollirà el 12 de novembre la segona edició de la Cursa de la Dona amb una marxa solidària de cinc quilòmetres.

El circuit començarà al carrer Nou i continuarà per la Rambla Nova, Nostra Senyora de Montserrat, Sant Pau, Rambla, Pujada del Castell, Tramuntana, avinguda Marignane, Medes, avinguda Perpinyà, Jonquera, plaça de l'Ajuntament, Peralada, Ample, Monturiol, plaça Palmera, Caamaño, Nou i Rutlla.

Per a escalfar motors, des de l'organització, el Grup Iris, han posat en marxar diferents concursos previs. També hi ha altres activitats que porten a terme els col·laboradors com Art & Dance, que oferirà classes de pilates des d'ara i fins que arribi la cursa, els dilluns i dimecres.