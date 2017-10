Retiren arts de pesca perduts a diferents punts del fons marí del Port de la Selva

Trenta nanses (estri de pesca), quatre-cents metres de corda i diversos ploms (pesos per subjectar les nanses al fons) es van retirar ahir de tres punts del fons marí del cap de Creus al Port de la Selva. Són llocs habituals de pesca on els pescadors pels temporals o per hèlix de barques esportives perden parts dels arts artesanals de captura de peixos. La iniciativa, que és una col·laboració de diferents entitats, el sector privat, els pescadors i l'administració, s'espera que es repeteixi.

Durant més de set mesos s'ha fet un reconeixement de la zona per localitzar les nanses perdudes. Són una mena de cistell on es posa esquer, els peixos entren i no poden sortir.

Les barques de pesca artesanal les col·loquen al fons del mar, subjectades amb cordes a una corda mare que arriba fins a la superfície on es col·loca una boia.

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, explica que o bé pels temporals o bé perquè alguna embarcació trenca part d'una corda amb l'hèlix, per exemple, es perden les nanses.



Punts habituals de pesca

Sis embarcacions van sortir ahir cap a la punta d'en Feliu, El Far de s'Arenella i el Pas entre l'escullera del Port de la Selva i cala Tamariua. Aquí, a uns 25 metres de profunditat, havien marcat prèviament el lloc on hi havia nanses.

El president de l'Associació de Pesca Submarina, Vincent Giroud, va explicar que «hem organitzat tres equips amb apneistes i un bussejador per anar més al fons, hem buscat les nanses que teniem prelocalitzades, amb un ganxo les hem enganxat i els pescadors les pujaven a l'embarcació». El material es va recuperar en tres hores.

El president de la Confraria de Pescadors, Manel Perelló, constata que el més habitual és que els pescadors les recuperin. No sempre es pot i no tots els pescadors són del Port. Potser per això, durant la jornada d'ahir la majoria de material era de pescadors de fora, fins i tot francesos.

L'actuació ha estat un prova pilot que s'espera repetir al municipi i a d'altres punts de la costa catalana o de la resta de l'Estat. Ho explica el director executiu del Fòrum Internacional per unes Activitats Subaquàtiques Sostenibles (IFSUA), Òscar Sagué, una organització per a la defensa i promoció d'activitats subaquàtiques responsables.

L'entitat treballa a la Unió Europea, la Mediterrània i l'Atlàntic europeu. Són els impulsors de l'actuació en la que ha participat una entitat membre del Fòrum, l'Associació de Pesca Submarina, que compta amb socis que practiquen el busseig, l'apnea, fotografia subaquàtica i pesca submarina a la zona. Han treballat conjuntament amb la Confraria de Pescadors i l'Ajuntament. S'ha comptat amb el finançament de la companyia d'aigües SOREA, que col·labora amb actuacions de millora del medi.

Totes les parts van destacar la col·laboració de diferents sectors per a una gestió efectiva del fons marí.



Plàstics i deixalles a la costa

El president de la Confraria va remarcar que la problemàtica principal és la brutícia a la costa i va fer una crida perquè els que hi naveguen ajudin en la neteja.