Diversos ferits en un accident a la C-31

Un accident entre cinc turismes a la la carretera de l'Escala (C-31) a l'altura de Far d'Empordà ha provocat diversos ferits, entre els quals hi ha una persona en estat greu que havia quedat atrapada a l'interior del vehicle i que s'ha evacuat en un helicòpter del SEM fins l'Hospital Josep Trueta de Girona. Hi ha dues persones més en estat lleu que s'han traslladat en ambulància a l'Hospital de Figueres. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 14:29 hores d'una col·lisió frontal múltiple que provoca talls de circulació en els dos sentits de la marxa. Al lloc dels fets hi treballen 3 patrulles de Mossos, cinc unitats dels Bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques.