Figueres blinda la circulació a la zona de la plaça del Gra i els Monjos

L'Ajuntament de Figueres ja fa unes setmanes que ha reobert al trànsit els carrers de la zona de la plaça del Gra, uns treballs que han donat com a resultat la pacificació del sector dels Fossos i els Monjos. Per uns veïns, la prohibició de transitar-hi els ha permès «guanyar en qualitat de vida», però d'altres ho consideren una «vergonya».

Les obres han deixat una àrea parcialment pacificada, amb trams de carrers tallats amb pilones i d'altres amb direccions i sentits modificats. A més, la quantitat d'aparcaments s'ha vist reduïda dràsticament. Un dels exemples dels canvis de circulació és el carrer Pi i Margall que connecta transversalment la plaça de la Palmera amb la calçada dels Monjos. Ara una pilona bloqueja l'accés en cotxe i des d'aquí l'única manera d'accedir a la plaça del Gra és vorejant plaça Catalunya. La col·locació dels obstacles, però, s'ha realitzat respectant les entrades de garatges.

A més, amb la modificació vial, la plaça del Gra ha perdut un dels carrers d'accés: el del carrer Sant Francesc de Paula. Aquest connectava en línia recta el carrer dels Fossos -a la zona de la plaça de l'Escorxador-, amb la plaça del mercat de fruites i verdures, però ara el tram final ja no és transitable i obliga a desviar-se i trobar rutes alternatives. Tot i això la plaça manté els dos carrerons de sortida -Monjos i Concepció-, i limita el d'entrada des de la banda nord a només un: el carrer de Mar. D'altra banda, les modificacions impliquen per als conductors més temps, fer més volta i adaptar-se a la nova mobilitat de la zona.

Com sol passar, i més en assumptes de mobilitat, hi ha opinions de tot tipus entre els veïns de la zona. La Mercè, veïna del carrer Pi i Margall, ha vist com el trànsit davant de casa seva ha quedat reduït a zero. Viu en un dels carrers bloquejats amb obstacles i assegura que ha guanyat en silenci. «Abans era un constant anar i venir de cotxes i a tota velocitat, ara estem més tranquils», diu. A més, apunta que abans de la pacificació convivien amb escenes delictives entre els vehicles. Però hi ha opinions de tota mena. Un altre veí no està satisfet amb la pacificació i ho qualifica de «vergonya». «No entenc quin és l'objectiu d'aquests canvis absurds», apunta, i lamenta la pèrdua de places d'estacionament «que perjudica els veïns sense garatge».