Figueres vol ser referent de la responsabilitat social

L'Ajuntament de Figueres s'ha proposat ser un referent a la demarcació de Girona en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC) no només pel que fa a organització sinó també buscant la implicació dels agents al territori.

Del que es tracta, segons va explicar l'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, és d'esdevenir un «municipi socialment responsable» amb la incorporació de mesures i actuacions de forma transversal en cinc àmbits com són l'economia, el medi ambient, el laboral, el social i el bon govern.

El consistori va contractar fa uns mesos la consultoria Ingeniería Social, que està ultimant una diagnosi que ha de servir per redactar el pla. Entre els àmbits a millorar hi ha per exemple la gestió dels recursos humans o la contractació, mentre que en d'altres com serveis socials i la cultura ja es fan actuacions en matèria de responsabilitat social. L'Ajuntament calcula necessitar un mínim de dos anys per dur-ho a la pràctica.