Roses aprova les ordenances que mantenen els impostos congelats

L'Ajuntament de Roses va aprovar ahir les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018 que mantenen els tributs congelats. L'objectiu de l'equip de govern és mantenir l'equilibri pressupostari municipal, amb un nivell d'ingressos similar al de l'exercici 2017 que permeti l'autofinançament de les inversions previstes per al proper any.

Els impostos d'IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) es mantenen iguals per setè any consecutiu. El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l'impost de béns immobles, o a la incorporació d'energies renovables en el cas de l'impost de construccions.

Les taxes es mantenen, excepte la piscina, que té un increment en algunes tarifes per treballar per a l'autofinançament.