Els Bombers treballen en un incendi a Garriguella.

S'ha declarat pels volts de tres quarts d'una del migdia a tocar la GIV-6032, a prop de Vilamaniscle però en terme de Garriguella.

El foc afecta una àrea de vegetació agrícola però segons fonts del serveis d'extinció d'incendis, també ha agafat una zonaforestal.

En aquests moments, a dos quarts de tres de la tarda, hi ha 10 dotacions terrestres treballant-hi així com un helicòpter. Abans, també hi han anat dos mitjans aeris més que han fet descàrregues a la zona.

L'incendi malgrat el vent es troba gairebé controlat i no s'ha hagut de fer cap desallotjament de veïns.