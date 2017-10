Un conductor atropella mortalment un home a la Jonquera i fuig

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per intentar localitzar el conductor que va atropellar dilluns a la nit un jove algerià de 26 anys i que va fugir sense socórrer la víctima. Els fets van passar a quarts d'onze de la nit, quan es va trobar l'home inconscient a l'aparcament d'importacions de la duana de la Jonquera, a tocar l'N-II.

El cos estava estès just després de la bàscula de pesar camions. Fins al lloc s'hi van desplaçar els Mossos i el SEM amb dues ambulàncies que es van endur el jove fins al CAP de la Jonquera, on va ser atès d'urgència, però a causa de les ferides, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar la vida del noi.

La víctima no duia documentació en el moment dels fets, però finalment al llarg del dia se'l va poder identificar a través del NIE. L'Ajuntament ha negat que la víctima fos veïna del municipi.

Segons els Mossos d'Esquadra, es desconeix quin tipus de vehicle va causar l'atropellament, però estan analitzant les restes que s'hi han localitzat i que podrien pertànyer al vehicle fugit. Les càmeres de vigilància de la zona també seran estudiades per desxifrar què va passar i enxampar el responsable de la mort del jove.



37a víctima mortal

El jove algerià és la trenta-setena víctima d'accident mortal a Girona des d'inicis d'any, mentre que en tot el 2016 en van ser 38. Pel que fa als atropellaments, aquest és el quart de la província.

El punt on es va trobar el jove és a prop de la caserna de la Guàrdia Civil, les oficines de la duana i l'autopista AP-7.

La zona de l'accident no està habilitada perquè hi circulin vianants i té poca visibilitat. La Jonquera amb un volum important de trànsit, ha sigut l'escenari diverses vegades d'atropellaments mortals.

A principis d'any ja se n'havia produït un a l'AP-7 a prop de l'àrea de servei de la Porta Catalana i va morir un home de mitjana edat. Al novembre de l'any passat n'hi va haver un altre a l'N-II al seu pas per la Jonquera i aleshores el conductor també va fugir. En aquest cas, va morir un ciutadà francès de 74 anys.

El 2014 també s'investigava un altre atropellament mortal d'un home de 58 anys mentre creuava l'N-II a la Jonquera.