Empuriabrava necessita més inversió per frenar la degradació

La necessitat d'invertir en la millora d'Empuriabrava es va posar de nou a debat al darrer ple municipal en el qual l'oposició va insistir en la urgència. El Govern va detallar projectes previstos però sense aclarir el calendari.

El regidor de Plataforma Cívica, José Gallego, va retreure a l'equip de govern que, malgrat les constants queixes, costi arranjar problemàtiques del dia a dia. «Estic tip de posar fotos (a les xarxes)», deia Gallego, que considera que aquest estiu el servei que s'ha donat ha estat molt dolent. Com a exemple va manifestar que molt sovint els carrers no tenen llum i es poden estar molts dies així. «És diari, no només aquí a Noguera, també a Montseny, a la Platja, pràcticament un dia a la setmana es queda sense llum».

Danys a la via verda o problemes amb la recollida d'escombraries són altres temes que va recordar que denuncia sovint.

El regidor d'Unitat i Defensa d'Empuriabrava (Udem), Xavier Martínez, va anar més enllà i va demanar al Govern, «quins projectes d'envergadura tenen pensats per intentar recuperar Empuriabrava». «Tots estem d'acord que necessita millorar moltíssim, està en una situació derivada de fa molts anys», va recordar.

«Què és vol fer? No li parlo d'aquí a cinquanta anys ni dels projectes que havíem iniciat l'anterior govern?», va demanar el regidor.

L'alcalde, Salvi Güell, va posar de manifest que hi ha la remodelació del passeig marítim en marxa; i que s'ha de portar a terme el clavegueram de Sant Maurici; totes les voreres de Marinada; la remodelació de la zona comercial de Sant Mori, en la qual el govern està treballant; o acabar la segona planta del Centre de Serveis.



Projectes sense calendari

Ara bé, Güell va deixar clar que no volia posar un termini d'aquí a finals de legislatura sinó que són projectes que esperen anar abordant. La marina d'Empuriabrava compleix cinquanta anys i en el marc de la celebració de l'aniversari es vol posar a debat quin ha de ser el seu futur. Però des de fa anys s'ha fet evident la degradació i la necessitat d'inversió.

Una de les grans obres que s'han abordat, que ha tardat més de deu anys i ha costat milions d'euros, ha estat la xarxa de clavegueram a la major part de la marina.

En aquest moment, després d'aconseguir la concessió del passeig, s'està remodelant. Des que es va construir fa quaranta anys no s'hi havia fet cap inversió.

Però com van posar de manifest en el debat generat al darrer ple municipal continuen algunes problemàtiques com la falta de voreres a moltes zones amb problemes d'inundacions o la necessitat de renovar les zones comercials.



Traspàs gestió canals

Un altre dels temes pendents és el traspàs de la gestió de la part pública dels canals anunciada fa més de tres anys però que sembla encallada en les negociacions.

El conjunt de projectes pendents s'espera que ajudi a recuperar la millor imatge de la marina, que és un dels principals motors de la població.