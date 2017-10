El nou carril bici de Figueres, a punt d'acabar

Figueres està a punt de finalitzar les obres del carril bici del camí vell de Vilatenim que pretén millorar l'accessibilitat a la zona tenint en compte les obres d'ampliació a la C-260. El nou vial millora la seguretat per als vianants i bicicletes.

El carril bici connecta Figueres i el barri de Vilatenim, des de la Marca de l'Ham.

El projecte es va elaborar fa dos anys amb un pressupost de 80.000 euros per tal d'executar-lo coincidint amb les obres a la carretera d'entrada a Figueres que estan dificultant des de fa temps l'accessibilitat a la zona.

El nou carril bici permet un recorregut per un vial alternatiu a l'entrada principal, el camí vell. A més, suposa crear un dels pocs carrils bici de la ciutat on l'Ajuntament ja ha manifestat en més d'una ocasió que, per l'urbanisme estret dels carrers, és difícil crear-ne.

La ciutat compta únicament amb espais per a bici i vianants a una part de la ronda sud i una altra a la plaça Elíptica, a la carretera de Llançà.

Aquesta mancança havia generat les crítiques constants de l'antic grup a l'oposició, ICV, i ara per part de Compromís d'Esquerres per Figueres.